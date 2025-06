GUIDONIA TIVOLI – Guerra all’alcol: mini-market chiusi e divieto di vendita dalle 21 alle 5

Arriva l’estate e le amministrazioni comunali di Guidonia Montecelio e Tivoli proseguono la lotta alla “malamovida” e al consumo senza limiti di alcol.

E’ quanto emerge dall’ordinanza numero 233 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, giovedì 5 giugno, dal sindaco Mauro Lombardo e dall’ordinanza numero 152 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – rettificata con l’ordinanza numero 155 – CLICCA E LEGGI LA RETTIFICA – firmate dal sindaco Marco Innocenzi.

I due provvedimenti entrano in vigore a mezzanotte di domani, venerdì 6 giugno, e avranno efficacia fino al 6 luglio prossimo.

Entrambe le Ordinanze Sindacali impongono restrizioni sul consumo e la vendita di bevande alcoliche per garantire una maggiore sicurezza urbana e il rispetto della quiete pubblica, come previsto dalProtocollo d’intesa per il controllo congiunto in materia di sicurezza urbana stipulato lo scorso anno dalle due amministrazioni confinanti.

Sono previsti:

– Chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto: dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

– Divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, con eccezioni per il servizio al tavolo e al banco con bicchieri in vetro: dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

– Divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico: dalle ore 18:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.

Le violazioni comportano sanzioni amministrative pecuniarie di 2.500,00 euro e da 500,00 a 5.000,00 euro, con possibilità di sospensione dell’attività commerciale in caso di recidiva.

A verificare il rispetto delle ordinanze sarà il controllo congiunto delle rispettive Polizie Locali: la sinergia operativa tra i due Comandi ha già consentito l’ottimizzazione delle risorse impiegate e dei servizi programmati, una maggiore attività di monitoraggio del territorio e una più incisiva attività di prevenzione e repressione degli illeciti, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine.

“Le Ordinanze sono state nuovamente adottate per prevenire episodi di degrado urbano e per contrastare gli illeciti.

Lo scorso anno, d’altronde, si è reso necessario farvi ricorso a seguito di numerosi e gravi episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, dovuti prevalentemente all’abuso di alcol.

Con l’approssimarsi della stagione estiva vogliamo prevenire episodi di degrado e violazione delle regole alla base della convivenza civile – ha evidenziato il Sindaco Mauro Lombardo – e di turbamento della quiete pubblica, spesso oggetto di segnalazioni ed esposti dei cittadini.

Nel caso del consumo di bevande alcoliche vogliamo contrastare, oltre all’abuso, pure il fenomeno dell’abbandono di bottiglie di vetro che, tra l’altro, rischiano di divenire strumenti di offesa e possono arrecare pregiudizio al decoro urbano e alla sicura fruizione delle aree e degli spazi pubblici”.