TIVOLI – Iniziativa per la Pace in Medio Oriente col diplomatico palestinese Issam Qadri

Si terrà mercoledì 25 giugno alle Scuderie Estensi di Tivoli l’iniziativa pubblica “Per uno Stato di Palestina, per la Pace in Medio Oriente” organizzata dal Centro Studi Internazionale.

Sarà presente il diplomatico palestinese Issam Qadri, rappresentante ufficiale del popolo della Palestina, che ha inviato un messaggio di saluto e gratitudine agli organizzatori e ai cittadini della Valle dell’Aniene che stanno sostenendo l’iniziativa.

Nel testo, Qadri – che ha precisato di intervenire nel suo ruolo istituzionale a nome dell’intero popolo della Palestina – si rivolge in particolare agli abitanti di Tivoli, Guidonia e dei comuni limitrofi. Di seguito alcuni brani del suo messaggio:

*”È con profondo onore e sincera gratitudine che mi unisco al popolo di Tivoli e dei comuni limitrofi in occasione dell’iniziativa “Per uno stato di Palestina, per la Pace in Medio Oriente, rappresentando il popolo della Palestina.

Gli orrori e le violazioni che si ripetono quotidianamente – soprattutto a Gaza – non possono essere accolti con il silenzio. Il vostro impegno rappresenta i valori più alti della dignità umana, della coscienza e della responsabilità collettiva.

Al popolo di Tivoli e dei comuni limitrofi, noi, popolo palestinese, rivolgiamo la nostra più profonda gratitudine per la vostra solidarietà e per l’esempio che rappresentate.

Ci ricordate quanto può essere potente l’azione collettiva, quando si fonda su valori e principi, e quanto può incidere la compassione quando si trasforma in forza di cambiamento.

Guardiamo con speranza al rafforzamento del nostro legame con la comunità di Tivoli e con l’Italia nel suo insieme — per lavorare insieme a un futuro di speranza, libertà e prosperità per la Palestina, per l’Italia e per tutta l’umanità”.*