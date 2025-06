SUBIACO – “Theriva”, Festival della Birra all’ombra di Ponte San Francesco

Arriva la prima edizione di “THERIVA”, tre giorni di birra Aimara all’ombra di Ponte San Francesco a Subiaco.

L’evento si terrà venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio nel giardino pubblico della città benedettina con l’idea di entrare a gamba tesa sul caldo estivo con il fresco dell’Aniene, la birra artigianale e l’angolo cocktail bar curato dallo staff de La Stoccia.

La birra sarà il pezzo forte della festa, ma non ci sarà solo quella: tanta musica per tutti e tre i giorni, in compagnia di iniziative culturali e sportive: la finale dello Street Boulder e l’estemporanea di street art di sabato, le visite guidate in birrificio per gli appassionati durante le giornate di sabato e domenica e il talk della giornata di domenica “La birra cambia musica”, moderato da Carlo Vischi con Salvatore Cosenza e DJ Baro.

THERIVA in breve

Musica: venerdì 4 luglio Alex Paletta DJ Set (19:00), sabato 5 luglio Federico Zanghì (20:30), Sinnerman Band (22:30), domenica 6 luglio DJ Baro (18:00)

Birre: la selezione delle birre di Aimara con 41 (Keller), Iuta (Brown Ale), Òbbaca (Dry Stout), Aimara (White IPA), Pull Up (Session Pale, presentazione ufficiale), Svirgola (Double IPA), Tripla (Belgian Tripel), Natalina (Belgian Quadrupel), Columba (Blonde), Buco dell’azoto (Nitro Milk Stout), Black Armonia (Black IPA), Buio (Imperial Stout)

Food: le nostre proposte di street food con panini e fritti, vicino a proposte vegetariane e ai tradizionali strozzapreti di Subiaco (ne faremo anche una versione particolare con pesto di luppolo selvatico che cresce in abbondanza nel nostro territorio)

Il programma completo di THERIVA

venerdì 04 luglio

H18 apertura stand

Dalle 19 a fine serata Alex Paletta DJ Set

sabato 05 luglio

H16 apertura stand

H16:30 Estemporanea street art

H17/H18 Brewery tour

H19:30 Finale Street Boulder (Vivere l’Aniene)

H20.30 Federico Zanghì (Vinile è cultura)

H22.30 Sinnerman (Live Band)

domenica 06 luglio

H10 apertura stand

H15/H16 Brewery tour

H17 Talk “La birra cambia musica” – moderatore Carlo Vischi con Salvatore Cosenza e DJ Baro

H18 DJ Baro (Colle der Fomento)