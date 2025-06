MONTEROTONDO – Torna “ReBUS in Gioco – Summer Edition 2025”

L’estate 2025 si accende con ReBUS in Gioco – Summer Edition, il progetto itinerante dedicato alla lettura, al gioco e all’animazione culturale per tutte le età, promosso da Ricreazione Cooperativa Sociale ONLUS con il contributo e patrocinio del Comune di Monterotondo – Fondazione ICM, all’interno delle iniziative dell’Estate Eretina.

Tre gli appuntamenti imperdibili a Monterotondo:

📍 Mercoledì 25 giugno 2025 – Monterotondo Scalo, Green Village Park (ingresso via dell’Agricoltura)

📍 Mercoledì 9 luglio 2025 – Monterotondo, Giardino di Via della Fonte

📍 Mercoledì 23 luglio 2025 – Monterotondo, Giardino di Via della Fonte

🕠 Orario per tutte le date: dalle 17:30 alle 20:00

L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a bambini, ragazzi e adulti, con un ricco programma di attività: postazioni di gioco con pedine, dadi, giochi d’intelletto e di costruzione, biblioteca itinerante e letture ad alta voce, animazione culturale e ludica condotta da operatori specializzati e una mostra tattile dedicata alla Pimpa, in occasione del suo 50° compleanno!

Infatti, nei primi due incontri, la protagonista assoluta sarà proprio la famosa cagnolina a pois creata da Altan, icona intramontabile della letteratura per l’infanzia, che accompagnerà i piccoli (e grandi) visitatori in un percorso interattivo tra pannelli tattili, libri, riviste e tante attività coinvolgenti. La mostra fa parte del più ampio progetto “ReBUS delle Meraviglie – 2° ed”, realizzato grazie al finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito del bando “Leggimi 0-6”.

Un grazie speciale a Altan e all’Agenzia Quipos S.r.l. per aver permesso la realizzazione dei pannelli dedicati alla Pimpa e a tutti i partner che rendono possibile questa bellissima avventura.

Non resta che giocare, leggere e sognare insieme al colorato furgone ReBUS!

Info e contatti:

📱 WhatsApp: 334 9911165

📧 info@cooperativaricreazione.it

🌐 www.cooperativaricreazione.it

🔵 Facebook: @ricreazionecooperativasociale

🟠 Instagram: @ricreazionecooperativa