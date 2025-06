VICOVARO – Scontro auto-moto sulla via Tiburtina, muore Mario Ziantoni

L’Honda si è incendiata dopo l’urto. L’automobilista ricoverato all’ospedale di Tivoli

Tragico incidente stradale nella serata di oggi, martedì 24 giugno, a Vicovaro.

Il bilancio è di un morto e di un ferito.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 19,30 al chilometro 44 di via Tiburtina all’altezza del Fosso Ronci.

Mario Ziantoni, 50enne di Vicovaro, viaggiava in sella ad una moto Honda diretta verso il Borgo, mentre sull’opposta corsia di marcia procedeva una Ford Fiesta condotta dal 40enne Giacomo C., anche lui vicovarese.

Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati su un tratto rettilineo poco prima dell’ingresso in paese.

L’impatto è stato violentissimo e a seguito dello scontro la moto ha preso fuoco, mentre Mario Ziantoni è stato sbalzato dalla sella a diversi metri dal punto d’urto.

I sanitari del 118 giunti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne.

Per Giacomo C. è stato necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La dinamica esatta dell’incidente mortale è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della locale stazione di Vicovaro.

Su disposizione della Procura di Tivoli, la Ford Fiesta e la moto Honda sono state sottoposte a sequestro, mentre la salma di Mario Ziantoni è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di Roma per l’esame autoptico.