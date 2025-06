TIVOLI - “Stop al genocidio”, forze politiche e studenti si mobilitano per la Palestina

Tivoli si mobilita per la Palestina. Si terrà oggi pomeriggio, mercoledì 25 giugno, alle ore 18:00 presso le Scuderie Estensi di Tivoli, l’iniziativa pubblica “Per uno Stato di Palestina, per la Pace in Medio Oriente” organizzata dal Centro Studi Internazionale.

Sarà presente il diplomatico palestinese Issam Qadri, rappresentante ufficiale del popolo della Palestina.

Prima del dibattito alle 17:30 in piazza Trento si terrà un presidio al quale partecipano anche gli attivisti della Rete degli Studenti Medi di Tivoli.

Gli stessi attivisti lunedì pomeriggio 23 giugno hanno esposto uno striscione dal Ponte della Pace in supporto del popolo palestinese.

“Da sempre gli studenti sentono vicino il tema della continua oppressione e del genocidio del popolo palestinese – afferma Fabio Massimo Proietti della Rete degli Studenti – ed è quindi scontata la nostra partecipazione alle iniziative del 25 giugno per portare con forza al centro del dibattito politico cittadino un tema, quello delle atrocità che continuano in Palestina, che rischia di finire in secondo piano alla luce delle escalation degli ultimi giorni”.