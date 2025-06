GUIDONIA – A Pichini un nuovo asilo nido da 2 milioni di euro del Pnrr

Un nuovo asilo nido sarà realizzato a Guidonia Montecelio. La Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per avviare la progettazione della struttura nel quartiere residenziale di Pichini.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, il nuovo asilo, che avrà un costo di € 2.160.000,00, sarà realizzato nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca nell’ambito del “piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU.

L’obiettivo è quello di aumentare il numero dei posti di asilo nido su tutto il territorio comunale, migliorare la qualità del servizio e facilitare le famiglie. I lavori inizieranno entro la fine dell’anno.

“Siamo riusciti a intercettare un nuovo finanziamento PNRR che altri Enti Pubblici non sono riusciti a spendere entro i tempi previsti – ha spiegato il sindaco Mauro Lombardo -. Abbiamo scelto di realizzare questo nuovo asilo nido in località Pichini perché in quella frazione, fino a oggi, non era mai stato portato un servizio pubblico.

I fondi saranno erogati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I lavori dovranno terminare entro giugno 2026.

Con la delibera di oggi parte la progettazione nei tempi previsti”.