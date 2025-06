GUIDONIA – Villa Dante: a 3 mesi dall’apertura, grande adesione per il Centro DEMED

Da quando lo scorso 24 marzo è stato attivato il Centro DEMED alla clinica Villa Dante di Guidonia, in soli 3 mesi, il servizio diurno dedicato ai pazienti con patologie come Parkinson, Alzheimer e demenze senili, ha raccolto un grande apprezzamento da parte di pazienti e famiglie, non solo del territorio tiburtino, tanto che, a partire dal prossimo autunno, il centro verrà attivato anche all’INI Medicus di Tivoli.

L’annuncio arriva in occasione dello spettacolo di fine anno organizzato da medici e operatori sanitari di Villa Dante, che ha visto la partecipazione dei pazienti in qualità di “attori” e una grande partecipazione da parte dei familiari.

DEMED è il centro per la diagnosi e il trattamento dei disturbi cognitivi.

La scorsa primavera è stato attivato il centro diurno, un progetto innovativo con una visione precisa: stimolare gli anziani sia dal punto di vista motorio – riabilitativo sia cognitivo, attraverso attività ludico-ricreative, come teatro terapia, l’orto botanico e molti altri laboratori.

“I pazienti vengono stimolati come in una scuola – racconta Jessica Veronica Faroni, Manager sanitario del Gruppo INI – Abbiamo visto dei risultati impressionanti: l’idea che un anziano venga stimolato dalla mattina fino al pomeriggio, e poi può fare ritorno a casa, nel suo ambiente familiare, si è dimostrata vincente, e oggi ne vediamo i risultati.

Qui gli anziani sono impegnati e stimolati, e i risultati sono incredibili: è un grande motivo di orgoglio vedere i risultati di persone che prima avevano difficoltà ad interagire tra di loro e oggi mettono in scena un testo teatrale, leggono poesie e testi impegnativi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Pamela Latino, neurologa e responsabile del Centro DEMED.

“Oggi è una giornata di festa a chiusura della prima stagione di attività. È stato un momento di condivisione con i pazienti e le famiglie. È stato bello vedere i nipoti, venuti ad assistere allo spettacolo messo in scena dai loro nonni. Visto il successo di questo progetto pilota, in autunno DEMED sarà attivato anche all’INI Medicus di Tivoli”.