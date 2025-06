FIANO ROMANO – Sterpaglie in fiamme e auto a fuoco, disagi in Autostrada A1

Giornata nera oggi pomeriggio, venerdì 27 giugno, per gli automobilisti in transito sull’Autostrada A1 nei pressi di Fiano Romano sia in direzione Firenze, che per la direzione opposta.

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio intorno alle ore 14:00 nei pressi del casello di Fiano Romano, con la Polizia Stradale costretta a ritrovarsi a chiudere l’entrata per Fiano Romano e Roma, deviando il traffico verso la Diramazione Ss4 Salaria per Rieti per poi rientrare a Fiano.

Dopo qualche ora, un altro incendio ha interessato il tratto autostradale A1 al chilometro 528,00 circa tra Ponzano Romano e il bivio Roma Nord.

Qui ad andare a fuoco è stata una vettura, che con il propagarsi delle fiamme hanno coinvolto anche le sterpaglie adiacenti.

Oltre alla prima partenza del distaccamento di Montelibretti con la 5A e l’ autobotte Ab5, gli operatori Anas, anche una pattuglia della Polizia Municipale di Fiano Romano intervenuta su Via Valle Noria a ridosso delle sterpaglie in fiamme, causate dalla vettura in fiamme.