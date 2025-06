TIVOLI – Fabrizio Censi, addio al Presidente del Comitato festeggiamenti di Villa Adriana

Si terranno oggi pomeriggio, sabato 28 giugno, alle ore 15,30 presso la chiesa del Santissimo Salvatore a Villa Adriana, i funerali di Fabrizio Censi, 47 anni, Presidente del Comitato festeggiamenti di Villa Adriana e Incaricato del sindaco di Tivoli in materia di parchi e piste ciclabili.

Fabrizio Censi si è spento ieri, venerdì 27, al Medicus Hotel di Tivoli per un male incurabile

“A nome dell’Amministrazione desidero esprimere le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Fabrizio Censi – lo ha ricordato il sindaco Marco Innocenzi in un comunicato stampa – Ho avuto modo di apprezzarne le sue straordinarie qualità umane, che lo rendevano amato da tutti coloro che avevano modo di conoscerlo.



Ha dato tanto a Tivoli, in particolar modo a Villa Adriana, dove ha contribuito fattivamente all’organizzazione di numerosi eventi.

Un forte impegno civico che volevo anche al mio fianco nell’attività da Sindaco, nominandolo Incaricato in materia di parchi e piste ciclabili.

Oggi se ne va una persona buona, un Tiburtino che ha sempre voluto aiutare gli altri e la Città. Ciao Fabrizio”.