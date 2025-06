TIVOLI - Ladri al bar di via Tiburtina: razziati slot, gratta e vinci e ticket bus

Ennesimo furto ai danni del “Bar Cavallino Rosso”, lo storico locale di via Tiburtina 293 a Tivoli Terme di proprietà della famiglia D’Ascia, fondato dal compianto capostipite Vittorio D’Ascia scomparso il 30 settembre 2020.

Il Bar “Cavallino Rosso” di via Tiburtina a Tivoli Terme assaltato all’alba di oggi

All’alba di oggi, sabato 28 giugno, i soliti ignoti sono riusciti a portar via un bottino di svariate migliaia di euro, tra contanti, “Gratta e Vinci”, biglietti e abbonamenti della Cotral, oltre ad una slot machine e al relativo cambiamonete.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, i ladri sono entrati in azione poco dopo le 2 del mattino.

La banda era molto attrezzata.

La saracinesca della porta d’emergenza del Bar “Cavallino Rosso” è stata tagliata

Tant’è che con un frullino i malviventi hanno tagliato la serranda più nascosta, trovando davanti a sé la porta d’emergenza con apertura verso l’esterno.

La saracinesca centrale è stata forzata con un cric

Tuttavia i balordi non si sono persi d’animo e hanno attaccato la saracinesca centrale, quella più visibile dai veicoli in transito sulla Tiburtina.

Probabilmente utilizzando un cric, sono riusciti a scardinare la serranda e dopo aver spaccato la soglia in travertino.

A quel punto, hanno fatto irruzione e manbassa di monete dal fondocassa, di una slot e un change, ticket Cotral scaricati la mattina.

La scoperta del furto è avvenuta soltanto alle 2,45, quando il titolare Sandro D’Ascia è arrivato per aprire il bar.

Sandro D’Ascia, 64 anni, titolare del Bar “Cavallino Rosso” di via Tiburtina

“Hanno messo fuori uso il modem e portato via il server dell’impianto di videosorveglianza – si sfoga il commerciante 64enne – Hanno rubato perfino bottiglie di birra e Red Bull”.

“Provo rabbia – aggiunge Sandro D’Ascia – In questo momento è già dura lavorare e attrarre clienti a causa dei lavori sulla via Tiburtina e della soppressione dei parcheggi, sono costretto anche a fare la conta dei danni subiti dai ladri”.

La saracinesca forzata nell’agosto del 2023

L’ultimo furto ai danni del “Bar Cavallino Rosso” di via Tiburtina 293 risale all’alba di domenica 27 agosto 2023: in quel caso Sandro D’Ascia contò danni per 17 mila euro, tra contanti, “Gratta e Vinci”, biglietti e abbonamenti della Cotral.

A mettere a segno il colpo fu la cosiddetta “Banda della Giulietta”, un gruppo criminale che nell’estate di due anni fa utilizzò lo stesso modello di auto in almeno altri due distinti furti ai danni di attività commerciali.

Il Bar “Terme Caffè” di via Tiburtina 321 a Tivoli Terme assaltato il 13 luglio 2023

La Giulietta fu avvistata all’alba di giovedì 13 luglio 2023 al “Terme Caffè”, il bar di via Tiburtina 321, a Bagni di Tivoli, a pochi metri dal bar “Cavallino Rosso” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il punto vendita “Burger King” di via delle Genziane a Guidonia preso di mira il 12 luglio 2023

Meno di 24 ore prima la stessa vettura era stata avvistata davanti al punto vendita della catena “Burger King” di via delle Genziane, a Colle Fiorito di Guidonia, inaugurato il 28 giugno 2023 e derubato all’alba di mercoledì 12 luglio 2023 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).