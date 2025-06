Infastidisce i turisti e aggredisce gli agenti: ambulante abusivo arrestato

Pur di vendere la sua merce era talmente insistente da arrivare ad intimorire i turisti. E quando i poliziotti hanno tentato di farlo desistere ha iniziato ad insultarli e a menar le mani.

Così gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un senegalese di 38 anni, ambulante abusivo con precedenti penali e già noto per essere stato perseguito più volte per episodi simili.

Secondo un comunicato diffuso ieri, domenica 29 giugno, dalla Polizia di Roma Capitale, la pattuglia era impegnata nei controlli legati ai fenomeni di illegalità e di degrado nelle aree di interesse storico e monumentale, quando nei pressi di Fontana di Trevi hanno notato il 38enne mentre cercava di imporre a dei turisti, con modi particolarmente insistenti, l’acquisto di bracciali, fino ad arrivare a far uso di atteggiamenti coercitivi tali da intimorire e infastidire uno ragazzo.

Il venditore è stato fermato e a quel punto l’uomo ha iniziato ad insultare e minacciare gli agenti, fino a strattonarli violentemente e colpirli con forza, motivi per cui è stato tratto in arresto.