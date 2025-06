Tragico incidente in via Salaria, a Roma, sabato pomeriggio 28 giugno.

A perdere la vita in sella alla sua moto è Enrico Di Nardo, 43enne romano residente a Monterotondo.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, verso le ore 16 Di Nardo percorreva la Salaria alla guida di una Ducati Monster in direzione Roma centro, quando – per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto nel tratto compreso tra l’aeroporto di Roma Urbe e il Grande Raccordo Anulare, schiantandosi sull’asfalto.

Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118: Enrico Di Nardo è morto poco dopo l’incidente.

Stando ai primi rilievi, non sarebbero coinvolti altri veicoli, ma per stabilire l’esatta dinamica bisognerà attendere la chiusura delle indagini.

Gli agenti del III Gruppo Nomentano hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per escludere con certezza che la moto sia stata urtata da un’altra auto in transito, poi fuggita senza fermarsi.