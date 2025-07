GUIDONIA – Ladri al bar: razzia di contanti, tabacchi e Gratta e Vinci

Che senso ha pianificare un colpo per una manciata di monete?

Il dubbio che l’obiettivo della “Banda della Spaccata” non fosse il negozio “Canapa Erawan” è più che legittimo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

All’alba di oggi, martedì primo luglio, i ladri hanno infatti lanciato un furgone ariete per rubare 260 euro da un locale attiguo ad una delle attività più floride della zona, “Centrale 97”.

In realtà il bar pasticceria pizzeria e ristorante di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel quartiere di Colle Fiorito di Guidonia, era già finito nel mirino dei ladri all’alba di venerdì scorso 27 giugno, 4 giorni fa.

All’alba di venerdì 27 giugno furto con scasso al “Centrale 97” di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Colle Fiorito di Guidonia

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, i ladri sono entrati in azione verso le 3,50, lo stesso orario in cui hanno agito all’alba di oggi.

Probabilmente utilizzando un piede di porco i malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca dell’entrata laterale, adiacente alla vetrina di “Canapa Erawan” demolita stanotte.

Una volta all’interno del “Centrale 97”, è scattato l’allarme antifurto collegato con l’istituto di vigilanza e il nebbiogeno, un dispositivo in grado di generare in pochissimi secondi un vero e proprio muro di fittissima nebbia, che impedisce ai ladri di vedere.

Tuttavia, nell’arco di 50 secondi netti i balordi hanno fatto razzia di tabacchi, gratta e vinci e di monete dal fondocassa.

L’allarme antifurto ha svegliato i residenti, considerato che “Centrale 97” è ubicato nella piazza principale di Colle Fiorito sulla quale si affacciano centinaia di abitazioni.

Più di qualcuno ha notato una Giulietta di colore nero a bordo della quale sarebbero fuggiti i malviventi, altri hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112, ma quando sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri i ladri si erano già dileguati. Un colpo con le stesse modalità ai danni del “Centrale 97” era stato messo a segno nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Verso le 2,30 del mattino le telecamere di sistema di videosorveglianza ripresero quattro uomini incappucciati forzare la saracinesca con un piede di porco e fare razzia in pochi minuti di tabacchi, gratta e vinci e di un cambiamonete per le slot, portato via letteralmente di peso.