GUIDONIA – Contanti, tabacchi e Gratta e Vinci: razzia al bar “Centrale 97”

Ladri scatenati a Guidonia Montecelio, la terza città del Lazio in cui nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva proposto l’arrivo dell’Esercito per arginare il fenomeno.

All’alba di sabato 27 gennaio furto con scasso al “Centrale 97” di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Colle Fiorito di Guidonia

Stavolta nel mirino dei malviventi è finito “Centrale 97”, il bar pasticceria pizzeria e ristorante di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel quartiere di Colle Fiorito, uno dei locali più frequentati in città.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio.

Verso le 2,30 del mattino le telecamere di sistema di videosorveglianza hanno ripreso quattro uomini incappucciati forzare la saracinesca con un piede di porco e fare razzia in pochi minuti di tabacchi, gratta e vinci e di un cambiamonete per le slot, portato via letteralmente di peso.

L’azione non poteva passare inosservata, considerato che “Centrale 97” è ubicato nella piazza principale di Colle Fiorito sulla quale si affacciano centinaia di abitazioni. E’ stato infatti un residente – svegliato dai rumori – ad allertare il Numero Unico per le Emergenze 112, ma quando sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri i malviventi si erano già dileguati.

Dall’inizio del 2024, quello al “Centrale 97” è il terzo furto con scasso.

All’alba di venerdì 12 gennaio furto con scasso al supermercato Carrefour di via delle Petunie, sempre a Colle Fiorito

L’ultimo in ordine di tempo era stato consumato all’alba di venerdì 12 gennaio ai danni del supermercato Carrefour di Via delle Petunie, sempre nel quartiere di Colle Fiorito, a circa duecento metri in linea d’aria dal “Centrale 97” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Anche in quel caso le telecamere di videosorveglianza ripresero almeno 4 uomini incappucciati che con un piede di porco forzarono una porta laterale antipanico che affaccia su via delle Petunie. Eluso il controllo di una pattuglia della vigilanza, i ladri scardinarono la cassaforte e portarono via merce varia in esposizione, soprattutto telefoni cellulari.

All’alba di mercoledì 10 gennaio furto con scasso al supermercato Conad di via Tiburtina, al Bivio di Guidonia

Lo stesso schema era stato già collaudato all’alba di mercoledì 10 gennaio, quando i ladri avevano assaltato il supermercato Conad al chilometro 21,200 della via Tiburtina, al Bivio di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Pure in quell’occasione i malviventi riuscirono ad eludere un controllo delle guardie giurate.

Spaccato il vetro di una porta laterale antipanico, si erano introdotti nel punto vendita e tentarono invano di scassinare la cassaforte.

Per non fuggire a mani vuote, ripiegarono su due casse di champagne Dom Perignon custodite in un ufficio e altre decine di bottiglie di champagne pregiati per un bottino complessivo di 5 mila euro.