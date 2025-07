MONTEROTONDO – Al supermercato “Decò” i ladri sradicano la cassa continua

E’ uno di quei colpi da manuale del crimine.

Passamontagna per non farsi riconoscere dalle telecamere, guanti per non lasciare tracce e l’attrezzatura giusta per portare via il bottino senza fare troppo rumore.

Così all’alba di ieri, lunedì 30 giugno, una banda di ladri è riuscita a sradicare la cassa continua del Supermercato “Decò” di Via Adige, al centro di Monterotondo.

Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia dell’Arma.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i malviventi sono entrati in azione all’1,45 di ieri.

Le telecamere di videosorveglianza del supermercato hanno ripreso 4 uomini incappucciati e coi guanti bianchi in lattice scendere da una Audi A1 di colore nero.

I banditi hanno prima forzato la serranda con un piede di porco, quindi hanno fatto irruzione puntando alla cassa continua, il forziere all’interno del quale sono custoditi gli incassi.

Al momento non è chiaro quale attrezzatura abbiano utilizzato, fatto sta che nel giro di pochissimi minuti i malviventi sono riusciti a sradicare dal pavimento la piccola cassaforte e a dileguarsi nel buio della notte.