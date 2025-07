“Le Termopili di Garibaldi-Dalla battaglia di Mentana a Roma Capitale”.

E’ il titolo del convegno organizzato dall’associazione “Spirito Libero” presso il Museo Garibaldino di via della Rocca, a Mentana, alle ore 18 di venerdì 4 luglio, anniversario della nascita di Giuseppe Garibaldi.

Si tratta del secondo incontro promosso nell’ambito della rassegna “I Dialoghi del venerdì” dall’associazione presieduta dall’avvocato Francesco Petrocchi.

Prevista la partecipazione del direttore del Museo garibaldino Manuel Balducci, dello storico locale Roberto Tomassini, del Presidente dell’Istituto di Studi Sabini Umberto Massimiani.

Tra gli altri, saranno presenti il presidente della Commissione Cultura Camera dei Deputati Federico Mollicone ed il Vice Presidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, oltre all’onorevole Alessandro Palombi e l’assessore regionale Fabrizio Ghera.

Nel corso dell’iniziativa saranno illustrate anche le ulteriori iniziative culturali e solidali intraprese dall’associazione. L’obiettivo dell’iniziativa è far conoscere e valorizzare un importante momento della storia italiana, quale fu la battaglia di Mentana del 3 novembre 1867, il viatico per la conquista di Roma ed il compimento dell’Unità d’Italia.

“Garibaldi – spiega in un comunicato stampa l’avvocato Francesco Petrocchi – combatté con un manipolo di volontari e con un solo cannone contro le soverchianti forze papaline aiutate dai francesi che, all’epoca, possedevano il più forte esercito del mondo.

Eppure, pur nella consapevolezza della sconfitta, lasciati soli anche da Mazzini e dal Re che non poteva rompere definitivamente i rapporti con la Francia, combatterono al grido di “ROMA O MORTE”.

Per lo spirito con cui si affrontò la battaglia e per il soverchiante numero dei nemici vi fu una analogia tra la battaglia delle Termopili tra Greci e Persiani e quella di Mentana tra i patrioti italiani e l’invasore straniero.

Analogia che si rinviene anche nella conseguente vittoria finale che scaturì da quella sconfitta, a Maratona e Salamina come a Roma.

Per la libertà.

All’evento dedicarono poemi Giosuè Carducci e Victor Hugo”.

“Peraltro – prosegue il comunicato stampa dell’avvocato Francesco Petrocchi – proprio a Mentana ci fu il preludio del potere temporale dei Papi con l’incontro tra Papa Leone III e Carlo Magno prima dell’incoronazione del Natale dell’800 e proprio nella stessa città ci fu l’antefatto della fine del potere temporale della Chiesa, determinato dalla battaglia del 1867.

A ricordare la battaglia ci sono a Mentana un Monumento, un’Ara Ossario ed un Museo costruito nel 1877 grazie ad una raccolta di fondi popolare promossa da Menotti Garibaldi”.

Durante il convegno di venerdì 4 luglio verranno ripercorsi i momenti salienti della battaglia, anche gli aspetti umani della stessa, le figure eroiche ed il senso che poi ebbe negli avvenimenti successivi.

Prevista una visita di Alte cariche istituzionali al Museo garibaldino.

Per far conoscere e valorizzare le Termopili di Garibaldi l’associazione “Spirito Libero” ha in programma i seguenti progetti:

– Un progetto di recupero e ripristino delle iscrizioni originarie del Monumento – con nomi dei caduti e motti risorgimentali – oramai sbiadite ed illeggibili e conseguente restauro dell’Ara ossario per la quale occorre fare uno studio di fattibilità;

– In previsione del 2027 per il 160^ anniversario della battaglia si potrebbero programmare iniziative celebrativa da parte delle Istituzioni ed in particolare dei Ministeri competenti: ad esempio una maratona lungo la via Nomentana, dall’Ara ossario di Mentana a Porta Pia per collegare idealmente i due momenti storici;

– Un cortometraggio o una fiction sulla Battaglia di Mentana che rinverdisca i momenti storici attraverso cui si è snodata l’Unità Nazionale;

– Una rievocazione in loco della battaglia con sceneggiatura dell’epoca.

“Questa è l’idea – conclude l’Avvocato Francesco Petrocchi, Presidente Associazione Spirito Libero – Ovviamente la stessa va modulata a seconda della disponibilità delle Istituzioni che manifesteranno il loro interesse in merito, partendo dal Comune di Mentana – che ringraziamo per aver concesso i Giardini in cui si svolgerà l’iniziativa – sino ai Ministeri competenti”.