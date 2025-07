Abborda le vittime con cordialissimo “Ciao”.

E l’utente pensa di interagire col sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo in persona.

Almeno fino a quando, subito dopo il saluto, arriva al “sodo”: “Ho creato di recente un gruppo WhatsAp. Puoi apprendere gratuitamente nozioni sugli investimenti finanziari.

Vorresti partecipare?”.

E’ la truffa che in queste ore sta correndo su Instagram dove è stato creato un falso account utilizzando il nome e cognome di Mauro Lombardo, oltre al suo ruolo istituzionale.

Stamane, venerdì 4 luglio, un libero professionista 55enne romano è finito nel mirino del truffatore e subito ha allertato il primo cittadino di Guidonia Montecelio.

“Vi chiedo di non interagire con quel profilo e di segnalarlo immediatamente a Meta – scrive il sindaco in un comunicato ai cittadini – E’ riconoscibile per i contenuti pubblicati, assolutamente non riconducibili alla mia persona o al mio incarico, e da una modifica apportata al cognome.

Sto provvedendo a sporgere denuncia presso le Autorità competenti”.