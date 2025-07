CAPENA – Dosi di cocaina nascoste in auto e tra i cespugli: pusher russo in manette

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Capena hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di origine russa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, nel corso di servizio perlustrativo, nella notte tra l’1 ed il 2 luglio, i Carabinieri della Stazione di Capena hanno notato un continuo andirivieni nei pressi di un parcheggio sulla via Tiberina, dove era presente l’uomo in sosta all’interno della propria autovettura.

A quel punto, i militari hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito che ha consentito, a seguito della perquisizione veicolare e personale, di rinvenire 10 dosi di cocaina del peso di 17 grammi, e la somma contante di 280 euro, in banconote di piccolo taglio.

Il giovane, al fine di eludere i controlli, aveva abilmente occultato una parte della droga nel veicolo, la restante era stata nascosta tra i rami degli arbusti prospicienti il parcheggio.

Il 35enne, all’esito delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Questa mattina, il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto, rimettendo in libertà il giovane.

Contestualmente, su proposta dei Carabinieri della Stazione di Capena, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha emesso il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Capena, dove l’uomo per i prossimi 3 anni non potrà far ritorno.

Il risultato, frutto della costante attività di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo diretta dal Capitano Carmine Rossi è ulteriore testimonianza dell’attenzione posta da quei militari al contrasto dei reati, in particolare riguardo alle sostanze stupefacenti ed ai reati contro il patrimonio, per garantire la sicurezza dei cittadini di questi territori.