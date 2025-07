GUIDONIA - Contributi alle onlus animaliste per adottare i randagi in canile

Il Comune di Guidonia Montecelio intende attribuire contributi ad Associazioni di Volontariato per progetti che favoriscono le adozioni dei cani randagi catturati sul territorio comunale e detenuti presso i canili convenzionati.

Lo stabilisce la delibera numero 89 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata mercoledì 2 luglio dalla giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo su proposta dell’assessore all’Ambiente Andrea Mazza.

Il provvedimento si basa sul presupposto che il Comune di Guidonia Montecelio non dispone di un proprio canile e che per garantire l’accoglienza, le cure ed il mantenimento dei circa 340 cani randagi accalappiati sul territorio comunale ha in essere affidamenti a Ditte esterne per il servizio di “canile rifugio” e “canile sanitario”.

Obiettivo dell’amministrazione è stipulare una convenzione di collaborazione – CLICCA E SCARICA LA CONVENZIONE - con le Associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e negli elenchi pubblicati dall’Ufficio Regionale di riferimento per incentivare le adozioni dei randagi detenuti nei canili.

La concessione di contributi per un massimo di 5 mila euro a ciascuna associazione convenzionata è finalizzata a sostenere appunto progetti di adozione.