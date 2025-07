TIVOLI - Incendio in ospedale: 11 indagati per la morte di 3 pazienti

Avrebbero commesso un’infinità di omissioni, causando prima l’incendio e poi la morte di tre anziani pazienti.

Come anticipato dal quotidiano on line Tiburno.Tv il 28 maggio scorso, sono 11 gli indagati per il tragico incendio dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, avvenuto nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2023 e costato la vita a tre anziani pazienti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le immagini dei soccorsi nella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2023 all’ospedale di Tivoli

A distanza di oltre un anno e mezzo dall’inizio dell’inchiesta, la Procura di Tivoli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 11 persone iscritte nel fascicolo a vario titolo per omicidio colposo plurimo e incendio colposo, oltre che per una serie di violazioni di norme del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il Procuratore Capo Francesco Menditto e Filippo Guerra, il pubblico ministero titolare dell’inchiesta

L’ex Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Giorgio Giulio Santonocito

Filippo Guerra, il pubblico ministero titolare dell’inchiesta coordinata dal Procuratore Capo Francesco Menditto, ha iscritto in cima alla lista degli indagati l’ex Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito, 56enne originario di Gela, manager della Asl di Tivoli dal 22 ottobre 2019 al 9 febbraio 2024.

A seguire, Paola Calvaresi, 54enne di Monterotondo, Direttore Sanitario dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, Dirigente ed ADEC, Assistente al Direttore dell’esecuzione del contratto per l’appalto della gestione dei rifiuti.

Indagati anche Mario Petrucci, 56enne di Montelibretti, Dirigente Asl e Responsabile unico del procedimento per la gestione dei rifiuti sanitari ospedalieri pericolosi nella Roma 5; Fabio Marino, 57enne di Moricone, Dirigente con funzioni di DEC, Direttore dell’esecuzione del contratto per la gestione dei rifiuti sanitari ospedalieri pericolosi nel “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Indagato anche Mario Matrigiani, 60 anni, referente locale della “Saste”, la ditta aggiudicataria del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti ospedalieri trattati (ROT) prodotti dall’ospedale di Tivoli.

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato anche a Sante Amici, 71 anni di Anagni, dirigente e RUP responsabile unico del procedimento per il contratto multiservizi dell’ospedale di Tivoli, e a Ferdinando Ferone, 52enne dirigente Asl, indagato in qualità di DEC per il contratto multiservizi nonché, successivamente all’8 aprile 2023, di Responsabile unico del procedimento (RUP) in sostituzione di Amici, infine anche in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 30 agosto 2022 al 2 ottobre 2023.

Completano l’elenco degli indagati Elisa Moroncelli, 45 anni, dal 2020 al 2023 Dirigente dell’Unità Operativa Complesso Tecnica della Asl Roma 5; Tonino Valleriani, 66 anni di Mentana, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ospedale di Tivoli tra il 2020 e agosto 2022; Roberto De Sanctis, 50 anni di Roma, Responsabile Tecnico della Sicurezza Anticendio dell’ospedale tra il 2020 ed il 2022; Giovanni Antonio Mattogno, 46enne di Palestrina, Responsabile Tecnico della Sicurezza Anticendio dell’ospedale tra il 2022 ed il 2023.

Romeo Sanna Pierina Di Giacomo

Secondo la ricostruzione della Procura, gli 11 indagati avrebbero responsabilità nel disastroso incendio divampato a causa di un mozzicone gettato dall’alto, a seguito del quale sono morti Romeo Sanna, Giuseppina Virginia Facca e Pierina Di Giacomo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Gli indagati hanno 20 giorni di tempo per presentare attraverso un legale memorie e produrre documentazione utile a dimostrare la propria estraneità.

A tal proposito, l’ex Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito ha nominato l’avvocato Fabio Frattini di Tivoli, la Direttrice Paola Calvaresi si è affidata all’avvocata Sara Proietti di Tivoli, il dirigente Mario Petrucci all’avvocato Sebastiano Briganti di Tivoli.

Inoltre Fabio Marino ha nominato l’avvocato Luca Carioti di Roma, l’imprenditore Mario Matrignani si è affidato all’avvocato Donatello D’Onofrio di Roma, i dirigenti Sante Amici e Ferdinando Ferone all’avvocato Fabrizio Federici di Velletri.

Infine la dirigente Elisa Moroncelli è difesa dall’avvocato Luigi Vincenzo di Roma, Tonino Valleriani dall’avvocato Rico Di Gennaro di Fonte Nuova, Roberto De Sanctis dall’avvocato Maurizio Sangermano di Roma e Giovanni Antonio Mattogno dagli avvocati Giancarlo Paglietti e Carlo Pecoraro di Roma.