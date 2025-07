VICOVARO – Elezioni comunali da rifare, il consigliere regionale: “Sono stupito”

In riferimento all’articolo VICOVARO – Annullate le elezioni comunali: si torna alle urne, dal consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Marco Colarossi, riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendo con profondo stupore della sentenza del Consiglio di Stato che, contrariamente a quanto aveva già disposto il TAR del Lazio, accoglie il ricorso del candidato perdente alle ultime elezioni comunali e dichiara sciolto il consiglio comunale di Vicovaro.

Sin da quando fu annunciato il ricorso, basato su azzeccagarbugliesche vicende di fogli spillati, rimasi basito di come un ex Sindaco non riuscisse ad accettare l’esito delle elezioni, tentando in ogni modo di annullare e sovvertire il voto democratico di quella stessa comunità che fu chiamato a guidare e che, in piena libertà, aveva deciso di cambiare Sindaco.

Ci è stato insegnato che ‘chi ha salito le scale del potere deve saperle scendere con uguale dignità’ e la vicenda odierna, su cui non intendo esprimere alcun parere nel merito della sentenza, ben disegna e inquadra il rispetto e la considerazione che l’ex Sindaco ha dei suoi concittadini e della volontà che essi, in modo inequivocabile, hanno manifestato con il voto popolare.

Nessuna sentenza e nessuna spillatrice potranno cancellare la verità storica delle elezioni del 2024: i vicovaresi, in piena libertà, hanno fatto una scelta chiara.

Piuttosto che delle spillatrici, fossi nel candidato perdente, mi porrei delle domande sulle ragioni di un fallimento politico-elettorale che non si cancella, di certo, con una sentenza”.