GERANO – A “Gerano in Musica” Tony Esposito e “Formula 3”

Gerano in Musica, il festival che celebra la musica in tutte le sue forme, torna con la sua seconda edizione. Un progetto collettivo ideato dall’Associazione Arti Diffuse con l’obiettivo di omaggiare il potere evocativo del canto, in grado di raccontare storie, emozioni e tradizioni.

Sostenuto dalla Regione Lazio e con la collaborazione del Comune di Gerano, questo evento intende valorizzare il territorio, facendo risuonare la cultura e la musica tra le sue strade e piazze.

Un programma ricco e variegato, pensato per attrarre e coinvolgere un pubblico ampio, di ogni età e provenienza.

Dal 10 al 20 luglio, Gerano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: piazze, chiese, giardini e luoghi storici del borgo saranno il cuore pulsante di un evento che coniuga memoria, storia e musica. In questi dieci giorni, il festival offrirà ben 14 eventi, spaziando dall’opera lirica alla musica folkloristica, dai concerti sinfonici a quelli corali, senza dimenticare la danza popolare e la musica d’autore.

Oltre alla musica, il festival prevede mostre, visite guidate e laboratori, ma anche tante opportunità per gustare la cucina locale. Saranno infatti allestiti stand gastronomici e i ristoranti del paese offriranno promozioni speciali per l’occasione, permettendo a residenti e visitatori di assaporare i piatti tipici di Gerano e del Lazio. Un modo in più per immergersi completamente nell’atmosfera del festival e nelle tradizioni culinarie del territorio.

Il festival si apre il 10 luglio con un evento imperdibile: la “Notte Gitana” con la partecipazione straordinaria di Tony Esposito. L’11 luglio sarà la volta di Greg e della Big Fat Band di Massimo Pirone, che renderanno omaggio a Burt Bacharach.

Nei giorni successivi, spazio alla musica lirica, alle serenate, al jazz e molto altro, fino al 19 luglio con la storica band Formula 3, che ha collaborato con Lucio Battisti. Il gran finale, il 20 luglio, sarà dedicato a una sfida jazzistica, un vero e proprio colpo di scena musicale.

Anche i pomeriggi del festival saranno vivaci, con musica e danze che animeranno Gerano, rendendo ogni momento dell’evento un’occasione di festa e condivisione.

Dal 10 al 20 luglio, Gerano diventa musica.