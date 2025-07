TIVOLI – Tumore al polmone, patto tra Asl e Policlinico Umberto I per assicurare cure più efficaci

Garantire un’assistenza oncologica sempre più integrata, efficace e centrata sulla persona: questo il tema al centro della conferenza stampa “Percorsi condivisi in Oncologia: una nuova visione integrata”, promossa dalla ASL Roma 5 e dall’AOU Policlinico Umberto I e tenutasi oggi, martedì 8 luglio, presso l’Aula Magna di Palazzo Cianti a Tivoli.

Il Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli e del Direttore Generale dell’Umberto I Fabrizio d’Alba

L’incontro, che ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale e professionale, ha visto la partecipazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli e del Direttore Generale dell’AOU Policlinico Umberto I Fabrizio d’Alba per illustrare e consolidare la sinergia tra le due Aziende, impegnate in un percorso comune volto a garantire ai pazienti oncologici risposte più tempestive, appropriate e multidisciplinari.

Un momento della conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa è stata presentata l’ampia collaborazione avviata nei diversi ambiti della presa in carico oncologica, che costituisce un modello virtuoso di integrazione tra servizi di assistenza e cura aziendali e alta specializzazione, con un focus particolare sul Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale per il tumore del polmone.

Il PDTA, già attivo e formalizzato a margine dell’evento, consente una presa in carico più efficace e personalizzata grazie al lavoro congiunto tra professionisti, alla condivisione di protocolli clinici e all’ottimizzazione delle risorse disponibili.

Sono già trenta, infatti, i pazienti presi in carico e inseriti nel nuovo percorso entro un tempo massimo di 48 ore dall’accesso ai PACO (Punto di Accesso e di Continuità di Cura) dei reparti di Oncologia di Tivoli e Colleferro, a conferma della tempestività e del valore del modello integrato.

“Per costruire una rete oncologica aziendale solida, integrata ed efficace è essenziale aprirsi alla collaborazione con i Centri di alta specializzazione, in grado di completare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti più complessi che necessitano di cure in contesti altamente qualificati e con competenze specifiche”, dichiara la Direttrice Generale della ASL Roma 5, Silvia Cavalli.

“In quest’ottica, rivolgo un sentito ringraziamento al Policlinico Umberto I e al Direttore Fabrizio d’Alba per questo prezioso lavoro condiviso, che non solo favorisce il confronto tra professionisti nella gestione dei casi più difficili ma apre anche a importanti opportunità per i nostri pazienti, come la partecipazione a sperimentazioni cliniche e l’accesso a farmaci innovativi”.

“È molto importante essere oggi qui – dichiara Fabrizio d’Alba, Direttore Generale del Policlinico Umberto I – ad illustrare i termini di una collaborazione che vede al centro la presa in carico “in comune” tra Policlinico Umberto I e ASL Roma 5 dei pazienti oncologici e di quelli seguiti attraverso il PDTA tumore del polmone.

Sono lieto di quest’avvio ma soprattutto orgoglioso di confermare che – in questo caso – i clinici di entrambe le nostre aziende sono già “andati oltre”e nonostante l’accordo sia formalizzato solo oggi, oncologi e chirurghi stanno già lavorando in sinergia per offrire ai pazienti l’opportunità di essere inseriti in percorsi chirurgici già codificati.

Credo che questa modalità di lavorare ci indichi la strada da perseguire per rendere il sistema salute Lazio sempre più forte, solido e veloce nell’affrontarle richieste di cura dei nostri cittadini”.