Alle 19,15 il Fairylands Celtic Festival ospita la presentazione del libro “Mitologia tolkieniana. Fantasia e tradizione”, uno studio affascinante firmato da Mario Polia, tra i maggiori conoscitori dell’opera di Tolkien.

Un incontro da non perdere per appassionati di Tolkien, studiosi e spiriti curiosi, u n momento di approfondimento per chi desidera andare oltre l’incanto dell’immaginazione.