La professoressa Anna Vicidomini è la nuova Dirigente scolastica del Liceo “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli.

Lunedì 7 luglio il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio Anna Paola Sabatini ha scelto Anna Vicidomini per guidare l’Istituto speriore che conta oltre 1.100 alunni suddivisi tra Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo Scientifico Sportivo.

Originaria di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, 53 anni il prossimo 16 settembre, Anna Vicidomini vanta una Laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università degli Studi di Salerno, un’altra Laurea Specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma, una terza Laurea Magistrale in Scienze Politiche con 110 e lode presso lo stesso Ateneo.

La nuova Preside del Liceo “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli ha iniziato la professione di insegnante nella Scuola Secondaria di Secondo Grado nell’anno scolastico 1998/1999, dall’anno scolastico 2010-2011 per una decade è stata docente di ruolo all’Istituto professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera “Cavalcanti” di Napoli e a partire dall’Anno Scolastico 2020-2021 è Dirigente Scolastica.

Il primo incarico da Preside titolare è stato quello all’Istituto Professionale Statale Industria, Artigianato e Servizi “Orazio Olivieri” di Tivoli.

Dal primo settembre 2023 è stata Preside dell’Istituto professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera “Via De Gasperi” di Palombara Sabina.