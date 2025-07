MARCELLINA – In fiamme due ettari di sterpaglie e olivi

Almeno due ettari di sterpaglie in fiamme, una decina di alberi di olivo distrutti e la circolazione ferroviaria interrotta per alcune ore.

E’ il bilancio del devastante incendio scoppiato ieri pomeriggio, venerdì 11 luglio, nelle campagne del Comune di Marcellina.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, le fiamme sono divampate una prima volta verso le ore 12,30 a ridosso della strada provinciale che collega Marcellina a Tivoli.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari dell’Associazione di Protezione civile “A.R.F.I.” (Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani OdiV) di Marcellina che sono riusciti a domare il principio di incendio.

Tuttavia verso le ore 14 le fiamme hanno bruciato diversi ettari di sterpaglie e un uliveto in località Torrita, una zona impervia in prossimità di via dello Scalo Ferroviario.

Per spegnere l’incendio, oltre ai volontari dell’Associazione di Protezione civile “A.R.F.I.”, è stato necessario l’intervento delle associazioni di Protezione Civile “Gost” di Tivoli, “AVP San Polo”, “AVC Palombara”, “Volontari Valle Aniene Associati” di Tivoli e “NVG- Nucleo Volontari Guidonia”, oltre al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei vigili del fuoco e un elicottero del Corpo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Ferroviaria in quanto le fiamme hanno interessato una zona adiacente ai binari, pertanto la circolazione è stata interrotta per circa due ore.

L’intervento è terminato infatti verso le ore 16,30.

Domenica scorsa 7 luglio i volontari dell’Associazione di Protezione civile “A.R.F.I.” di Marcellina erano già stati impegnati su un altro incendio scoppiato verso le ore 14 in una zona impervia denominata località Valle Castello e ubicata a ridosso di via dello Scalo Ferroviario e della strada provinciale che collega Marcellina a Tivoli.

Anche in quel caso alcuni ulivi sono stati distrutti o danneggiati dal fuoco.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, in entrambi gli incendi non sarebbero stati individuati elementi riconducibili al dolo.

Vale la pena evidenziare che nella stessa località Valle Castello il 24 luglio del 2024 il fuoco ha bruciato almeno otto ettari di terreno e sterpaglie (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nell’estate 2023 sempre in località Valle Castello un altro incendio di vaste dimensioni scoppiò il 26 luglio bruciando dieci ettari di terreno.

Nel 2022 divamparono tre vasti incendi: i volontari riuscirono a domare le fiamme al termine di interventi durati 12 ore consecutive.

L’Associazione di Protezione civile “A.R.F.I.” di Marcellina invita i cittadini, in caso di avvistamento di fumo o incendio di telefonare ai seguenti numeri:

Sala Operativa Regionale 803555

A.R.F.I. Marcellina Protezione Civile 3496004611