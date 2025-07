GUIDONIA – Un Playground polisportivo nel parco delle case popolari

Il Comune di Guidonia Montecelio ha ottenuto un finanziamento da 200 mila euro per la realizzazione di un Playground polisportivo outdoor nell’ambito del progetto “Sport Illumina” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, e ideato da “Sport e Salute” per dare una risposta concreta alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

L’area di via Trento a Villalba di Guidonia dove sorgerà il nuovo Playground polisportivo outdoor

L’impianto sorgerà in via Trento, la strada principale del quartiere di Villalba di Guidonia, su un’area comunale adiacente al complesso di case popolari di Ater Provincia di Roma e a pochi metri dagli istituti scolastici.

Un luogo dove i ragazzi potranno fare sport all’aperto e socializzare gestito per 6 anni da “Sport e Salute Spa”, la società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia e della promozione dell’attività fisica e dei corretti stili di vita, apportando un profondo cambiamento al concetto finora avuto di sport.

Successivamente l’impianto sarà gestito dal Comune di Guidonia Montecelio.

Il finanziamento ottenuto dal Comune di Guidonia Montecelio è l’ennesimo ottimo risultato ottenuto dall’Ufficio Sport comunale che in pochi anni ha saputo riqualificare e sviluppare stadi e impianti sportivi ponendo sempre più lo sport come elemento di socialitá e benessere della Città di Guidonia Montecelio.