Fine settimana di controlli serali da parte della Polizia Locale di Monterotondo.

Nella serata di venerdì 11 e di ieri, domenica 12 luglio, gli agenti diretti dal Comandante Michele Lamanna hanno effettuato un servizio specifico di controlli di Polizia Stradale finalizzati ad accertare il tasso alcolemico degli automobilisti e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Venerdì 11 luglio i posti di controllo sono stati eseguiti nelle zone considerate sensibili come il Parcheggio del Mc Donald, Piazza Angelo Frammartino e la Passeggiata Valerio Nobili: 35 persone identificate e controllate, 23 veicoli controllati e i conducenti sottoposti a pre-test alcolico, tutti risultati negativi.

Domenica 13 luglio il servizio della Polizia Locale è proseguito nel Parcheggio del Mc Donald e in Piazza Angelo Frammartino: 22 gli automezzi controllati e altrettante persone identificate, 12 i Preavvisi per divieto, ossia i foglietti colorati rilasciati sul parabrezza del veicolo beccato in infrazione in assenza del conducente.