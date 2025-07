A Guidonia Montecelio si girano le scene di “40 Secondi”, il film dedicato alla vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020 dopo aver difeso un amico durante una lite.

Oggi, lunedì 14 luglio, con la delibera numero 96 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - la giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha concesso il patrocinio al film “40 Secondi” diretto da Vincenzo Alfieri e prodotto da Eagle Pictures.

Le riprese si svolgeranno tra domani, martedì 15 luglio, e il 31 luglio 2025 in diverse aree del territorio comunale, in particolare a Piazza Bruno Buozzi, Piazza San Giovanni e via del Capo Croce a Montecelio, oltre che in via Sant’Angelo Romano a Guidonia centro.

Il progetto non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente, ma l’Amministrazione ha deciso di promuovere e collaborare in maniera attiva al film che si propone di raccontare con forza e autenticità un episodio che ha scosso l’opinione pubblica italiana.

Tratto dal libro di Federica Angeli “40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza”, il film ripercorre le 24 ore che precedono il tragico evento: un intreccio di incontri, tensioni e scelte che porteranno all’irreparabile.

Una riflessione profonda sulla banalità del male, sul coraggio civile e sulla fragilità sociale.

Nel cast, un mix di attori affermati e nuovi talenti: Francesco Gheghi (fresco vincitore del premio Biraghi ai Nastri d’Argento 2025), Enrico Borello, Francesco Di Leva, Beatrice Puccilli, Sergio Rubini e Maurizio Lombardi, affiancati da volti emergenti come Giordano Giansanti e Luca Petrini, selezionati attraverso uno street casting per restituire al racconto un’autenticità ancora più forte.

“40 Secondi” sarà distribuito nelle sale italiane il 20 novembre 2025.