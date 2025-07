GUIDONIA – Giunta azzerata, il Pd: “Il sindaco nasconde problemi e mancanza di progettualità”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Il sindaco azzera la giunta: da domani revocati gli assessori, dal Segretario del Partito Democratico di Guidonia Montecelio Daniele Bongi e dal gruppo consiliare del Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo:

“A più di tre anni dall’insediamento, l’amministrazione guidata dal Sindaco Lombardo si ritrova alle prese con l’ennesimo rimescolamento della giunta di governo, stavolta addirittura azzerata, segno evidente di una maggioranza ormai logorata da tensioni interne e da interessi di parte che nulla hanno a che fare con le reali esigenze della collettività.

Il governo cittadino appare sempre più snaturato rispetto alla proposta politica uscita dalle urne nel 2022. In un continuo gioco di sostituzioni, rimpasti e nomine, la maggioranza ha progressivamente perso la propria identità, nascondendo dietro una facciata di civismo scelte chiaramente orientate da dinamiche partitiche, in particolare legate all’area della destra e a Fratelli d’Italia, che si appresta ora ad ottenere un secondo assessore in giunta.

Un’amministrazione che si era presentata con l’obiettivo di “voltare pagina” e di riportare Guidonia Montecelio su un binario di sviluppo, si sta invece dimostrando incapace non solo di governare, ma anche semplicemente di programmare.

A parte le opere finanziate dal PNRR – frutto dell’azione di precedenti amministrazioni – e dai fondi giubilari, non si registrano interventi significativi frutto dell’attuale governo cittadino.

Nel frattempo, la città scivola ogni giorno di più nel degrado urbano: marciapiedi impraticabili, strade dissestate, quartieri abbandonati, servizi al minimo. Il senso di abbandono è tangibile e sempre più diffuso tra i cittadini, costretti a convivere con l’inerzia e l’inefficienza di un’amministrazione incapace di dare risposte.

Lombardo e la sua maggioranza appaiono concentrati più sulla sopravvivenza politica che sulla rinascita della città. Le continue tensioni interne e i giochi di potere rischiano di affossare definitivamente ogni possibilità di rilancio per il nostro territorio.

È urgente un cambio di passo.

Servono visione, responsabilità e soprattutto il coraggio di rimettere al centro gli interessi della città e dei suoi abitanti. Fino ad allora, Guidonia Montecelio resterà prigioniera di un’amministrazione che ha smarrito la rotta”.