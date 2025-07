Durante l’anno i raid vandalici si sono susseguiti senza soluzione di continuità, per questo l’amministrazione comunale di Fonte Nuova ha deciso che è giunto il momento di mettere in sicurezza il plesso scolastico.

Lo stabilisce la determina numero 714 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì primo luglio dal dirigente ai Lavori pubblici Daniele Cardoli e pubblicata giovedì 10 luglio all’Albo Pretorio.

Con l’atto viene affidata all’Impresa “Fabbro Ioni di Ioni Fabio” di Fonte Nuova la fornitura e posa in opera di grate fisse in ferro zincato e verniciate al forno di varie misure per un totale di circa 30 metri quadrati nella scuola di via 4 Novembre a Tor Lupara.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 8.784 euro.

L’acquisto fa seguito alle segnalazioni trasmesse il 22 maggio scorso dalla dirigeneza scolastica dell’Istituto comprensivo “Sandro Pertini” in riferimento alle diverse intrusioni e la conseguente necessità di installare grate di sicurezza sugli infissi sul retro dell’edificio.