La professoressa Maria Laura Giovannelli confermata come Amministratore unico della società in house “Tivoli Forma Srl” fino al 31 dicembre 2025.

Lo stabilisce il decreto numero 16 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - firmato ieri, lunedì 14 luglio, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

La ex preside dell’Istituto tecnico “Enrico Fermi” era stata nominata per la prima volta dall’ex sindaco Giuseppe Proietti con decorrenza il 30 giugno 2022 per 3 anni ovvero fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Nel decreto di conferma il sindaco Innocenzi sottolinea il lodevole operato della professoressa Giovannelli in qualità di Amministratore unico di “Tivoli Forma” e ritiene positiva l’attività svolta per risultati conseguiti in ordine alla qualità dei servizi effettuati e per chiusura sempre attiva dei bilanci.

Al termine del periodo di durata in carica, l’Amministratore unico potrà operare in regime di prorogatio per non oltre ulteriori quarantacinque giorni.