GUIDONIA – Tiburtina a 4 corsie: due rotatorie tra la Pista d’Oro e la zona industriale

Il nuovo progetto in variante relativo all’allargamento della Tiburtina, a Guidonia, prevede due interventi integrati: da una parte l’ex strada statale a 4 corsie e dall’altra la creazione del parco archeologico di Santa Sinforosa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’allargamento della Tiburtina è uno degli interventi previsti nel PRUSST Asse Tiburtino risalente al 2001, sviluppato in collaborazione tra Regione Lazio, Comune di Roma, e i Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio.

L’incrocio tra Via Tiburtina e via della Tenuta del Cavaliere, a Setteville di Guidonia

L’intervento riguarda l’adeguamento della Tiburtina, con l’allargamento a quattro corsie nel tratto che va dall’intersezione con via Fratelli Gualandi al chilometro 20, zona Albuccione, fino alla rotatoria di Setteville, nei pressi del C.A.R. al chilometro 16,800.

Il progetto prevede la realizzazione di due rotatorie tra l’incrocio con via Gualandi e l’area industriale

Secondo il progetto, le intersezioni iniziali con via Fratelli Gualandi e quella a metà percorso, in corrispondenza della zona industriale di Santa Sinforosa e Tavernucole, saranno risolte con la realizzazione di due nuove rotatorie.

La nuova rotatoria nella zona industriale non fa parte di questo progetto, in quanto è attualmente in fase di costruzione da parte di Astral spa.

Attualmente, la strada è costituita da due carreggiate (una per senso di marcia) con una larghezza variabile tra gli 8 e i 12 metri. Il progetto prevede l’allargamento a quattro corsie (due per senso di marcia), con uno spartitraffico centrale e marciapiedi di 1,50 metri per lato, per una larghezza totale minima della piattaforma di 21,30 metri.

La strada, classificata come “C” (extraurbana secondaria), sarà riconfigurata come strada urbana di scorrimento, tipo “D”, in vista del futuro sviluppo urbanistico dell’area, caratterizzata da edificazioni residenziali, industriali e commerciali. Il progetto mira a limitare l’impatto ambientale, prevedendo allargamenti principalmente dal lato con minor impatto e l’uso di muri in pietra per ridurre gli scavi. Le specifiche geometriche minime includono corsie larghe 3,25 metri, spartitraffico di 1,80 metri, banchine di un metro esterne e 0,50 metri interne, e marciapiedi di 2 metri.

In un tratto specifico, per preservare ritrovamenti archeologici, la larghezza della strada sarà ridotta a 15,20 metri con una velocità massima di 50 km/h, includendo banchine, corsie e uno spartitraffico con barriera di sicurezza.

L’approvazione del progetto definitivo per mezzo della conferenza dei servizi comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che diventerà efficace dopo la definitiva approvazione della variante urbanistica da parte del Comune di Guidonia Montecelio con apposita delibera di consiglio comunale.