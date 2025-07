CALCIO – Il Guidonia accoglie Giuseppe Resciniti per l’under 17

Il Guidonia Montecelio 1937 FC piazza un nuovo colpo per la sua Under 17 Serie C: si tratta di Giuseppe Resciniti, centrocampista classe 2009 con un passato di formazione in realtà di spessore come Vigor Perconti e Latina.

Resciniti è un profilo che abbina fisicità, visione di gioco e una buona velocità. Centrocampista moderno, capace di coprire più ruoli in mediana, si distingue per l’impegno costante in campo e per la mentalità vincente, elementi che lo rendono un rinforzo di valore per la formazione guidata da mister Centioni.

Il suo inserimento testimonia ancora una volta l’attenzione della società rossoblù nel costruire un settore giovanile solido e competitivo, puntando su giovani motivati, pronti a crescere all’interno di un ambiente professionale.

Giuseppe ha già espresso entusiasmo e senso di responsabilità verso questa nuova avventura, pronto a dare il massimo per onorare la maglia e contribuire al progetto tecnico in corso.

(Daniele Di Cerbo)