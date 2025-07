TIVOLI – Italiano denunciato per guida senza patente

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere nel centro di Tivoli, ed in particolare al controllo della movida serale, che ha permesso di garantire un efficace dispositivo di controllo del centro cittadino e delle persone riunitesi in occasione di eventi serali nella città, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, domenica 20 luglio, dal Comando provinciale dell’Arma, il bilancio dell’attività è di una persona denunciata alla Procura della Repubblica e di una persona segnalata in via amministrativa.

Nello specifico, i Carabinieri hanno denunciato un 30enne romano, trovato alla guida del proprio veicolo nonostante gli fosse già stata ritirata la

patente di guida.

Poco dopo, invece, un 20enne italiano è stato segnalato al Prefetto e sanzionato in via amministrativa poiché trovato con modiche quantità di

sostanze stupefacenti del tipo hashish.

Complessivamente, i militari hanno identificato 60 persone e controllato 52 veicoli, dove attraverso i vari posti di controllo posti in essere sono stati multati tre conducenti al codice della strada e a uno di essi è stata ritirata la carta di circolazione.