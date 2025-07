FONTE NUOVA – Giovanni Genna vince la “Coppa Cecalocco” di Subbuteo Tradizionale

Si chiama Giovanni Genna, è un avvocato napoletano trapiantato a Fonte Nuova ormai da anni.

E’ lui il trionfatore nel tabellone Cadetti della Terza edizione della “Coppa Cecalocco” di Subbuteo Tradizionale disputatasi sabato 18 luglio nella splendida location di “Villa Perotti” all’interno del Parco della Valserra.

Il legale fontenuovese, fresco neo tesserato per l’Alba Subbuteo Roma, dopo una prima fase in cui ha stentato a trovare il ritmo e la lucidità nel gioco, dopo la pausa pranzo, ha cambiato marcia e ha inanellato una serie di 4 vittorie ed un pareggio che l’hanno portato ad iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione.

Vittoria per 1-0 contro l’amico (ex compagno di club del Fonte Nuova) Giuseppe Tassone, pareggio a reti inviolate contro il neo compagno di squadra (dell’Alba Subbuteo Roma) Luca Di Lullo, altro successo nel “secondo” derby della giornata contro Alessandro Terracciano (anche lui ex compagno nel club rosso blu) e vittoria per 2-0.

Poi in semifinale successo per 2-1 contro Ernesto Poncetta (che vestirà anch’egli la maglia biancoverde dell’Alba subbuteo Roma) ed in finale, infine, una partita senza storia (4-0) contro anche qui un altro futuro compagno di club Valerio Lombardo.

“Sono molto felice per questa vittoria – ha dichiarato Genna – dopo il successo – ho iniziato a giocare bene dopo la pausa pranzo quando i punti valevano il doppio e alla fine è arrivato il trionfo.

Un buon inizio specie per i nuovi colori bianco verdi per i quali ho firmato per la prossima stagione e che mi vedrà impegnato nei campionati italiani i prossimi 15 e 16 novembre ad Empoli”.

Splendida la location con l’accoglienza della famiglia Perotti che ha avuto i due figli impegnati nella manifestazione e che si sono dati davvero da fare. Simone è stato sconfitto nella finale del tabellone master dal salernitano Francesco Zolfanelli (vincitore del tabellone gold) agli shoot out, mentre Marco (neo tesserato del Taranto) si è fermato in semifinale (sempre contro Zolfanelli) e sempre agli shoot out.

Buona la partecipazione di giocatori.

Sedici atleti provenienti da ogni parte d’Italia che non hanno voluto mancare all’evento, giunto alla sua terza edizione, e che si sono dati battaglia sin dalle prime ore del mattino a colpi di punta di dito.

Un ringraziamento particolare al vincitore, vero e proprio deus ex machina del torneo che si è dato un gran daffare affinché tutto filasse liscio come l’olio.

Nel corso della manifestazione si sono disputate anche delle prove di abilità tra i partecipanti (vinta sempre da Zolfanelli) nonché vi è stata l’assegnazione del premio “Fair Play” una squadra dipinta a mano da un altro amante del gioco Giuseppe Cascioli, e che è stato assegnato con la maggioranza dei voti ad Alessandro Terracciano per il suo comportamento tenuto durante tutta la giornata del torneo. Ed ora si guarda già alla prossima edizione in programma sabato 18 luglio 2026.

Questi i risultati delle semifinali e finali

Tabellone Master

Semifinali: Zolfanelli / Perotti Marco 1-1 (3-2 agli shoot out)

Perotti Simone / Cecconi 2-1

Finale Master

Zolfanelli / Perotti Simone 1-1 (4-1 agli shoot out)

Tabellone Cadetti

Semifinali: Genna / Poncetta 2-1

Di Lullo / Lombardo 0-0 (2-4 agli shoot out)

Finale

Genna / Lombardo 4-0

(Giovanni Genna)