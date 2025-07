TIVOLI – Rogo tossico a Cesurni, caccia al piromane

Ennesimo rogo tossico a Cesurni, il quartiere alla periferia di Tivoli sorto spontaneamente sui terreni di proprietà della Asl Roma 5.

Oggi, domenica 20 luglio, per spegnere le fiamme in via Vivaldi sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla Protezione Civile e agli operatori ambientali.

Presente sul posto anche il Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini.

“Continuano gli interventi dell’Amministrazione per combattere gli episodi criminosi contro l’ambiente – si legge in un comunicato diffuso da palazzo San Bernardino – Grazie alle telecamere installate, sono in corso le indagini per individuare i colpevoli.

È stato anche trovato e immediatamente rimosso un frigorifero abbandonato a Piazza della Queva.

Interventi mirati del Sindaco Innocenzi in sinergia con il Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini per garantire che non ci sia spazio per fenomeni illegali a Tivoli.

Si ringraziano i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e gli operatori ambientali per la prontezza nell’intervenire e nell’affrontare, ogni giorno, situazioni che rischiano di mettere in pericolo l’ambiente e i Cittadini”.