MONTEROTONDO – Vandali notturni danneggiano le fioriere del Pincetto

Vandali in azione nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio a Largo Pincetto, a Monterotondo, dove ignoti hanno divelto e spezzato alcuni oleandri collocati nelle fioriere in pietra.

A segnalarlo è l’Associazione Centro Storico in Movimento, che annuncia di aver inviato una PEC formale alla Polizia Locale e ai Carabinieri di Monterotondo, chiedendo la visione dei filmati delle telecamere di Largo Pincetto per l’identificazione dei responsabili.

La scoperta dei vandalismi è avvenuta ieri mattina, mercoledì 23 luglio, quando i rami strappati sono stati rinvenuti sparsi lungo tutta la scalinata di Piazza Duomo.

“Un atto di inciviltà che colpisce uno spazio pubblico amato e frequentato, andando a danneggiare un verde urbano che già versa in condizioni tutt’altro che felici – commentano i responsabili della Associazione Centro Storico in Movimento –

Un gesto che ferisce la città, il suo decoro e chi ogni giorno si impegna a renderla più vivibile e curata.

Il verde pubblico non è solo arredo urbano, è senso civico, è rispetto per tutti.

Non possiamo restare indifferenti.

E non resteremo in silenzio”.