Da due settimane è allerta cinghiali sul territorio comunale di Subiaco.

Dopo una lettera inviata lo scorso 9 luglio dal Sindaco Felice Rapone al Prefetto di Roma chiedendo supporto per la tutela della sicurezza della cittadinanza, martedì 22 luglio presso la Porta del Parco si è tenuta una riunione finalizzata a verificare e condividere le possibili soluzioni alla problematica della loro presenza nel centro urbano.

Gli ungulati infatti sono stati fotografati e filmati in branco anche davanti all’ufficio postale da cittadini che hanno condiviso le immagini sui Social Network.

All’incontro di martedì hanno preso parte l’Amministrazione Comunale guidata dal neo eletto sindaco Felice Rapone, il Direttore del Parco dei Monti Simbruini, Gianluca Scialanga, il Responsabile dei Guardiaparco Alberto Dominici, il Comandante della Stazione dei Carabinieri Luogotenente Rosario Cascio, il vice Comandante della Stazione dei Carabinieri Forestali di Arcinazzo Romano, oltre all’Ufficio Tecnico e alla Polizia Locale del Comune di Subiaco.

In un comunicato stampa il Comune di Subiaco spiega che per avere personale a disposizione per fronteggiare l’emergenza, è stata proposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) e l’Amministrazione starebbe lavorando per un coordinamento trasversale tra gli Enti.

“Si è trattato di un incontro importante per risolvere questa problematica che richiede un impegno sinergico tra enti – si legge nel comunicato stampa – tra le soluzioni al vaglio le operazioni di cattura degli ungulati, in linea con l’Atto di Organizzazione emanato dalla Regione Lazio che consente alla nostra Città di attivare forme di contenimento per la popolazione dei cinghiali.

Lo stesso sarà attenzionato anche all’ATC, Ambito Territoriale Caccia, ente di riferimento per le operazioni di cattura nei casi di aree oltre i 150 metri dal confine del Parco.

Fondamentale anche un’attenzione al conferimento dei rifiuti organici, forte richiamo per gli animali se lasciati facilmente accessibili.

Tra le ipotesi in valutazione anche una possibile sterilizzazione chimica per tenere sotto controllo, in termini numerici, la presenza dei cinghiali”.