TIVOLI – Case popolari, assegnato l’alloggio al 17esimo in graduatoria

Il Comune di Tivoli torna ad assegnare le case popolari sulla base della graduatoria degli aventi diritto.

Lo stabilisce la determina numero 2100 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, giovedì 24 luglio, dalla dirigente ai Servizi sociali Maria Teresa Desideri.

Con l’atto viene assegnato un alloggio di proprietà dell’Ater Provincia, grande 64,13 metri quadrati, ad una famiglia di 4 persone, in 17esima posizione nella graduatoria aggiornata degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa pubblicata il 28 maggio scorso.

Dall’atto emerge inoltre che ieri, mercoledì 23 luglio, l’Ater Provincia di Roma ha comunicato di aver ripreso in consegna l’alloggio di via Rodolfo Andreoli all’Impeolitano in buone condizioni manutentive e il Comune di Tivoli, in ragione della graduatoria comunale, ha individuato il nucleo di 4 persone al primo posto utile all’assegnazione.