NEROLA – Sagra della Pizza Fritta Nerolese con musica e balli di gruppo

Sono servite dolci e salate, con pomodoro e basilico oppure col prosciutto.

Sono le famose pizze fritte protagoniste della 32esima edizione della storica Sagra della Pizza fritta Nerolese, evento organizzato dalla Proloco Nerola Aps per sabato 9 agosto.

A partire dalle ore 19,30, potranno essere gustate impastate interamente a mano e fritte nell’olio extra vergine delle colline di Nerola, condite con sale, zucchero, pomodoro fresco o prosciutto.

A detta dei moltissimi che le hanno mangiate….sono mitiche!!! …Provare per credere!

Agli stand inoltre ci saranno Arrosticini di pecora, patatine fritte, crepes alla nutella e tanta birra alla spina!

Musica dal vivo, karaoke e balli di gruppo…parola d’ordine: divertimento!!!

ore 19:30 Apertura stand gastronomici;

ore 21:00 Spettacolo musicale;

COME RAGGIUNGERE NEROLA:

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.

– Da Roma è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

– Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

Per le nostre PIZZA FRITTE non potete di certo mancare!!!

Info, pagina fbk: Pro Loco Nerola

Tel. 377.0970541