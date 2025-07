Quando il sacerdote se lo è ritrovato davanti ha faticato a riconoscerlo. Il mezzo era di un altro colore, il cassone ammaccato, il quadro dell’accensione manomesso.

Ma i numeri di telaio non mentono.

Era proprio il furgone utilizzato dalla Caritas parrocchiale per il trasporto e la consegna dei viveri alle persone indigenti rubato un mese fa.

don Andrea Massalongo, parroco della Chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia

Così ieri, giovedì 24 luglio, i carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno riconsegnato il furgone Daily cassonato al legittimo proprietario, don Andrea Massalongo, parroco della Chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il mezzo era parcheggiato in una piazzola di via Francesco d’Assisi, la strada che collega Casal Bellini e Campolimpido, due quartieri alla periferia di Tivoli.

I militari cercavano il furgone dal 29 giugno scorso, giorno in cui don Andrea aveva denunciato il furto di un furgone di colore blu alla stazione dell’Arma di via Vittorio Alfieri.

Ieri mattina, durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un Daily cassonato di colore bianco senza targhe e si sono subito insospettiti.

Da accertamenti gli investigatori hanno scoperto che si trattava del furgone intestato al sacerdote e in uso alla Caritas parrocchiale di Villanova di Guidonia, rubato 4 settimane fa a meno di un chilometro di distanza dal luogo del rinvenimento.

“Ringrazio i carabinieri”, commenta il sacerdote che attraverso le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza della parrocchia aveva visto i ladri in azione nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno.

Le telecamere aveva ripreso all’1,05 un uomo forzare il cancello con un piede di porco, lasciarlo socchiuso e allontanarsi.

Alle 3,40 lo stesso ladro insieme ad un complice era tornato, aveva aperto il cancello, si era introdotto nel cortile della parrocchia, aveva manomesso il Daily di colore blu e si era allontanato in tutta tranquillità col “compare” dopo aver richiuso diligentemente il cancello.

“Quando sono stato contattato per la riconsegna ai carabinieri ho detto che non era il mio – racconta don Andrea al quotidiano Tiburno.Tv – Il mio era blu ed è stato colorato con la bomboletta spray bianca per non farlo riconoscere.

Ci era stato donato da un parrocchiano e veniva usato per andare a ritirare i prodotti della Caritas, come frutta, verdura, alimenti. Avrà 30, 40 anni e non pensavo fosse appetibile per nessuno.

Ma non avevo pensato alle spaccate”.

I danni al cassone e sulla parte posteriore non lasciano spazio a molti dubbi.

“Penso lo abbiano usato per qualche spaccata – commenta ancora il parroco di Villanova – In questo periodo senza il nostro Daily abbiamo rinunciato a qualche carico, qualche volta ci è stato prestato un camioncino, in altri casi qualcuno è andato a prendere i prodotti per noi.

All’interno ci sono i fili dell’accensione strappati e altri danni.

Il retro è ammaccato e la sponda è piegata.

Ieri abbiamo chiamato il meccanico per metterlo in moto e ora lo manderemo in officina a riparare, anche perché non abbiamo i soldi”.

Il furgone rubato all’alba di domenica 29 giugno alla Caritas di Villanova di Guidonia potrebbe essere lo stesso Daily bianco con cassone utilizzato per la “spaccata” messa a segno 48 ore dopo nel quartiere di Colle Fiorito (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il negozio “Canapa Erawan”, a Colle Fiorito di Guidonia

Alle 3,45 di martedì primo luglio un furgone Daily con cassone aperto era stato infatti lanciato contro la serranda laterale di “Canapa Erawan”, il negozio specializzato nella vendita di prodotti a base di canapa di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Alcune immagini della “spaccata” messa a segno ai danni di “Canapa Erawan”

Bottino, 260 euro del fondo cassa.

I danni superano i 5 mila euro.

Il furgone Daily utilizzato per la “spaccata” del primo luglio a Colle Fiorito

Il furgone bianco era stato avvistato dai residenti svegliati dai boati e l’azione criminale era stata ripresa dalla Dashcam di un’auto in sosta a piazza Dalla Chiesa.