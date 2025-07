TIVOLI – Sami, una messa per i 30 anni del ragazzo ucciso da un pugno

Oggi, venerdì 25 luglio, avrebbe compiuto 30 anni Sami Kourid, il ragazzo italo-marocchino morto a gennaio 2023 dopo 5 mesi di agonia a seguito di un pugno sferrato dal 38enne Marco A. in piazza Garibaldi a Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sami Kourid insieme alla mamma Rosanna Fanelli

Per l’occasione la mamma Rosanna Fanelli, con un dolore infinito e un grande vuoto, ha deciso di far dire una messa per il suo compleanno.

Stasera alle ore 18 nella chiesa di San Biagio insieme alla mamma Rosanna si riuniranno il fratello Diego, il padre Mario, la nonna Anna Maria insieme al compagno Cesare, le zie Catiuscia, Melissa, lo zio Antonio, cugini, parenti, amici.

“Voglio ringraziare tutti quelli che saranno riuniti con noi alla sua messa”, dice mamma Rosanna.

Lo scorso 27 giugno la Quinta Sezione della Corte di Cassazione presieduta da Rosa Pezzullo ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria, confermando la sentenza emessa il 28 gennaio 2025 dalla Prima Sezione della Corte d’Assise d’Appello che ha condannato Marco A. ad una pena di 7 anni per omicidio preterintenzionale.