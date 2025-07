GUIDONIA – “A schiena dritta!”: il programma di prevenzione posturale per le fasce più fragili

over 55 anni

L’analisi posturale è uno strumento essenziale per la salute delle persone, che consente di individuare eventuali alterazioni della postura che potrebbero contribuire a dolore muscolo-scheletrico, disagio o aumentare il rischio di infortuni. Identificando precocemente queste disfunzioni, si possono adottare interventi mirati per ripristinare un equilibrio posturale ottimale.

Nel corso delle visite programmate presso lo studio Fisioterapia Italia Guidonia, i partecipanti saranno sottoposti a una valutazione posturale utilizzando il sistema Spine 3D, che permette di ottenere una rappresentazione tridimensionale accurata della postura. Questo strumento, privo di radiazioni e per questo particolarmente sicuro, è fondamentale per orientare in modo efficace il percorso fisioterapico, garantendo interventi mirati e personalizzati in base alle esigenze di ciascun paziente.

Contestualmente, sarà eseguita anche una valutazione dell’appoggio plantare in statica, parametro essenziale per l’individuazione di possibili disfunzioni biomeccaniche.