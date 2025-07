Un caso di Malasanità all’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo.

E’ quanto emerge dalla delibera numero 1419 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata martedì 29 luglio dal Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli.

Con l’atto l’Azienda Sanitaria dà il via libera alla Compagnia assicurativa “AmTrust Assicurazioni Spa” di pagare 175 mila euro agli eredi di un paziente deceduto per le conseguenze derivanti dalla presunta mancata adozione di adeguate misure di assistenza e sorveglianza in favore in occasione degli accessi al Pronto Soccorso di Monterotondo in due distinte occasioni, ovvero il 27 gennaio 2017 e il 31 gennaio 2017.

Dalla delibera emerge che dopo il decesso, i familiari avevano presentato denuncia e l’11 maggio 2018 notificarono alla Asl richiesta di risarcimento danni lamentando da parte del personale sanitario un livello di cura e attenzione insufficiente per garantire la sicurezza e il benessere del paziente.

A quel punto il sinistro fu regolarmente aperto presso la presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.

Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) della Asl ha ritenuto opportuno attendere l’esito del processo penale a carico dei sanitari concluso il 25 giugno scorso a circa 8 anni e mezzo di distanza dai fatti – ben oltre il termine di prescrizione – prima di dare il via libera al risarcimento ai familiari del paziente.

Gli operatori sanitari coinvolti sono stati informati della decisione di pagare per i danni subiti.

La delibera è stata trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti.