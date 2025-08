A Vivaro Romano è tempo di Gnocchi, il 2 agosto la Sagra più gustosa dell’Aniene

Sabato 2 agosto, Vivaro Romano — uno dei borghi più piccoli e affascinanti dell’alta Valle dell’Aniene, tra Tivoli e Subiaco — celebra la tradizione gastronomica con la Sagra degli Gnocchi, un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina autentica.

Protagonisti assoluti della serata saranno gli gnocchi fatti a mano, preparati con cura e passione dalle massaie del paese e serviti con il caratteristico sugo di castrato, saporito e ricco di storia. Ad arricchire il menu bocconcini di pecora al sugo e contorni di stagione, per un’esperienza culinaria che affonda le radici nella cultura contadina locale.

L’atmosfera sarà resa ancora più vivace grazie alla musica dal vivo, con una selezione di brani italiani e cover che omaggiano anche Renato Zero, per ballare e cantare sotto le stelle.

L’appuntamento è in piazza, a partire dalle ore 20.

Curiosità su Vivaro Romano

Con meno di 200 abitanti, Vivaro Romano è uno dei comuni più piccoli del Lazio, ma vanta un’identità fortemente legata alla sua storia rurale e pastorale.

Il nome “Vivaro” deriva dal latino vivarium, ovvero luogo destinato all’allevamento, chiara testimonianza delle sue origini.

Il borgo ospita il Castello Borghese, una delle dimore storiche del Lazio, costruito nel XVII secolo dalla famiglia Borghese, da cui si gode una magnifica vista sulla valle sottostante.

Passeggiando per le sue viuzze in pietra, si respira un’atmosfera d’altri tempi, lontana dal turismo di massa, dove ogni evento diventa un’occasione per stare insieme.