L’obiettivo dichiarato è concedere alle attività commerciali di occupare spazi e aree pubbliche per “offrire un servizio sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini e dei numerosi turisti”.

Così il Comune di Tivoli modifica la viabilità in Centro per far spazio ai tavolini del bar.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 207 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata lunedì 28 luglio dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Francesco Rossi.

Col provvedimento vengono disposte alcune modifiche alla viabilità in via Antonio Parrozzani, la strada in cui ha sede l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, come richiesto dal titolare della Caffetteria Ohana.

Esaminata la planimetria e la relazione tecnica, gli agenti della Polizia Commerciale hanno effettuato un sopralluogo ed espresso parere positivo all’occupazione di suolo pubblico a condizione che venga modificata l’attuale disciplina di traffico.

L’ordinanza prevede il divieto di fermata in via Parrozzani dall’intersezione con viale Trieste fino al civico 4. Inoltre uno stallo per disabili, attualmente presente davanti al civico 4, verrà soppresso e realizzato nell’area prospiciente l’uscita secondaria dell’ospedale.

Nella stessa area prospiciente l’uscita secondaria dell’ospedale verranno soppressi 4 stalli di sosta per motocicli e realizzati sul lato opposto tra il civico 2 e il civico 4.

Nell’ordinanza viene evidenziato che è sempre più crescente la richiesta da parte degli avventori degli esercizi pubblici di uno spazio all’aperto per una pausa rilassante.

Le modifiche saranno accompagnate dalla posa della nuova segnaletica.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione alle variazioni e a rispettare le indicazioni sul posto.