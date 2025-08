TIVOLI – Via dell’Acquoria chiusa al traffico per dieci giorni

Dal 4 al 14 agosto 2025, via dell’Acquoria sarà chiusa temporaneamente al traffico veicolare dalle ore 08:00 alle 18:00, nel tratto compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via Campolimpido.

La chiusura si rende necessaria per consentire alla ditta C.L.E.M. srl l’esecuzione di un intervento di elettrificazionefinalizzato al miglioramento delle infrastrutture della zona. Un’opera importante, che richiede però l’interdizione completa al traffico, resa inevitabile dalla natura stretta e a doppio senso della carreggiata, che non consente l’adozione di sensi unici alternati o altre soluzioni provvisorie.

Durante l’intero periodo dei lavori, il transito sarà consentito solo ai mezzi d’opera e ai mezzi di soccorso, mentre per i residenti sarà garantito l’accesso pedonale alle abitazioni.

PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA RIVELLESE

Sempre in questi giorni, è stata prorogata fino all’8 agosto 2025 la chiusura di via Rivellese, nel tratto compreso tra Largo Saragat e la traversa che conduce al civico 20. La misura è legata ai lavori in corso nell’ambito del Programma Integrato di intervento tra via Tiburto e Largo Saragat.

La strada resterà chiusa nei soli giorni lavorativi, dalle 08:00 alle 16:00, salvo conclusione anticipata degli interventi. Durante la chiusura saranno in vigore: il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Anche in questo caso, sarà sempre garantito il passaggio pedonale e il transito dei mezzi di emergenza.

L’Amministrazione comunale si scusa per i disagi e rinnova l’invito alla cittadinanza alla massima collaborazione, sottolineando come gli interventi in corso siano finalizzati al miglioramento dei servizi.