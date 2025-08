TIVOLI – Al via la rassegna cinematografica gratuita che animerà l’estate

Al via “Tivoli in Cinema”. Dal 5 agosto al 2 settembre Tivoli diventa un grande schermo a cielo aperto con la rassegna cinematografica gratuita promossa dal Comune in collaborazione con la Tibur Film Commission e il contributo della Regione Lazio. Un ciclo di 12 proiezioni pensate per coinvolgere tutti i quartieri della Città dell’Arte, valorizzando piazze, parchi e giardini come luoghi di incontro e cultura.

Le location scelte sono tra le più rappresentative e suggestive del territorio: piazza Campitelli nel centro storico, il Parco Andersen a Villa Adriana, il Parco Arcobaleno a Tivoli Terme e i Giardini Italia a Campolimpido.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con inizio delle proiezioni fissato per le 21:30.

IL PROGRAMMA: CINEMA DI AUTORE, ANIMAZONE E COMMEDIE PER TUTTI I GUSTI

Si parte martedì a Piazza Campitelli

Martedì 5 agosto “La farfalla impazzita”, diretto da Kiko Rosati, che racconta la vera storia di Giulia Spizzichino, sopravvissuta alla Shoah e testimone di giustizia.

diretto da Kiko Rosati, che racconta la vera storia di Giulia Spizzichino, sopravvissuta alla Shoah e testimone di giustizia. Nella stessa piazza si prosegue mercoledì 6 agosto con “Enrico Piaggio. Un sogno italiano” di Umberto Marino, biopic sul creatore della Vespa

con di Umberto Marino, biopic sul creatore della Vespa Giovedì 7 agosto con “Permette? Alberto Sordi” di Luca Manfredi, omaggio al grande attore romano.

Dall’8 agosto la rassegna si sposta al Parco Andersen di Villa Adriana con:

Venerdì 8 agosto “Napoli New York” di Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto di Federico Fellini

di Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto di Federico Fellini Sabato 9 agosto “L’ultima settimana di settembre” di Gianni De Blasi, un road movie generazionale

di Gianni De Blasi, un road movie generazionale Domenica 10 agosto “Ponyo sulla scogliera”, capolavoro di Hayao Miyazaki per grandi e piccoli

Il testimone passa poi al Parco Arcobaleno di Tivoli Terme:

Venerdì 22 agosto con “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, commedia sociale con Antonio Albanese

di Riccardo Milani, commedia sociale con Antonio Albanese Sabato 23 agosto arriva la fantasia gotica di “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton

arriva la fantasia gotica di di Tim Burton Domenica 24 agosto ancora Miyazaki con “Il ragazzo e l’airone”, Premio Oscar 2024

Ultimo ciclo di proiezioni ai Giardini Italia di Campolimpido:

Domenica 31 agosto con “Finché notte non ci separi” di Riccardo Antonaroli, una commedia romantica agrodolce

con di Riccardo Antonaroli, una commedia romantica agrodolce Lunedì 1° settembre con il film-rivelazione “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

con il film-rivelazione di Paola Cortellesi Gran finale martedì 2 settembre con “IF – Gli amici immaginari” di John Krasinski, una favola moderna sull’immaginazione.